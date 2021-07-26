В Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для российских туристов
08:18 26.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В турецком Союзе инфекционистов предложили ужесточить ковидные ограничения для российских туристов
В стране, с которой Россия не так давно возобновила авиасообщения, новая волна эпидемии.
Власти Турции перестали обновлять статистику активных случаев заболевания, поэтому невозможно посчитать, сколько человек в стране болеет прямо сейчас, пишет глава Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в своем Twitter. Он полагает, что сейчас инфицировано около миллиона человек, и они очень заразны. Джейхан говорит о необходимости массовой вакцинации и соблюдении масочного режима для сдерживания эпидемии, а также о том, что в отношении туристов из России должны быть введены дополнительные ограничения. В противном случае, подчеркивает он, остановить рост заболеваемости не удастся. При этом инфекционист не уточнил, какие именно меры стоит принять властям. О том, что в Турции действительно озабочены ситуацией порталу Ura.ru рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
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