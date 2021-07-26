The Lancet: Коронавирус необратимо снижает уровень интеллекта
08:29 26.07.2021 Источник: РОСБАЛТ
COVID-19 способен необратимо снижать уровень интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, отчет опубликован в журнале The Lancet.
Британские специалисты провели эксперимент с участием 81 337 человек, из которых 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Добровольцам предложили пройти тест, включающий набор задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей. По данным ученых, у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Наибольшую сложность представляло решение задач, требующих навыков аргументации и планирования, были трудности с концентрацией внимания и подбором слов.
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