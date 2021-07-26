Армия Украины утром обстреляла запад Донецка из 122-мм орудий

08:34

Вооруженные формирования Украины сегодня утром нанесли удар из артиллерии по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что обстрел начался в 06:15 со стороны подконтрольного Киеву села Галициновка. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, в 05:25 ВФУ с позиций в районе Авдеевки открыли гранатометный огонь по селу Яковлевка, возле Ясиноватой. По​ нему выпущено четыре гранаты из СПГ.