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НОВОСТИ

Армия Украины утром обстреляла запад Донецка из 122-мм орудий

08:34 26.07.2021

Вооруженные формирования Украины сегодня утром нанесли удар из артиллерии по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что обстрел начался в 06:15 со стороны подконтрольного Киеву села Галициновка. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, в 05:25 ВФУ с позиций в районе Авдеевки открыли гранатометный огонь по селу Яковлевка, возле Ясиноватой. По​ нему выпущено четыре гранаты из СПГ.

ДАН (Донецкое агентство новостей)

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