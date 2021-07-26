Армия Украины утром обстреляла запад Донецка из 122-мм орудий
08:34 26.07.2021
Вооруженные формирования Украины сегодня утром нанесли удар из артиллерии по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что обстрел начался в 06:15 со стороны подконтрольного Киеву села Галициновка. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Кроме того, в 05:25 ВФУ с позиций в районе Авдеевки открыли гранатометный огонь по селу Яковлевка, возле Ясиноватой. По нему выпущено четыре гранаты из СПГ.
ДАН (Донецкое агентство новостей)
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