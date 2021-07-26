На Олимпиаде в Токио обнаружены 16 новых случаев Covid-19
08:41 26.07.2021
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.
Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета «Токио-2020».
По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами.
НОВОСТИ
- 08:34 26.07.2021
- Армия Украины утром обстреляла запад Донецка из 122-мм орудий
- 08:29 26.07.2021
- The Lancet: Коронавирус необратимо снижает уровень интеллекта
- 08:18 26.07.2021
- В Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для российских туристов
- 08:12 26.07.2021
- Госдеп: Россия и Китай должны ограничить свои ядерные потенциалы
- 07:55 26.07.2021
- Суд в Якутии назначил принудительное лечение "шаману" Габышеву
- 07:40 26.07.2021
- Сборная России обыграла команду США в матче олимпийского турнира по волейболу
- 07:25 26.07.2021
- Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме
- 07:20 26.07.2021
- Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа в ответ на поджоги
- 07:11 26.07.2021
- Мишустин пообещал рыбопромышленниками Дальнего Востока льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России
- 07:00 26.07.2021
- Кабмин предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, освободить основные виды деятельности от большинства налогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать