На Олимпиаде в Токио обнаружены 16 новых случаев Covid-19

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Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета «Токио-2020».

По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами.

ИА EADaily