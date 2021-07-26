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НОВОСТИ

На Олимпиаде в Токио обнаружены 16 новых случаев Covid-19

08:41 26.07.2021

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета «Токио-2020».

По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами.

ИА EADaily

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