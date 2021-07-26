Посла России вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Курилы

09:00 Источник: Газета.Ru

Посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии из-за поездки российского премьера Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщает Kyodo.

Галузина вызвали во внешнеполитическое ведомство для того, чтобы заявить протест в связи с визитом Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее сообщалось, что глава кабмина прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Газета.Ru