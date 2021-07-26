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НОВОСТИ

Цифровизация ЖКХ обойдется почти в 400 млрд рублей - СМИ

09:32 26.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Цифровизация строительной отрасли и ЖКХ в России обойдется в 393 млрд руб. до 2030 года, следует из документов Минстроя, с которой ознакомился “Ъ”. Большая часть, 375 млрд руб., придется на ЖКХ. Министерство планирует обязать ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компании (УК) за свой счет устанавливать датчики интернета вещей на своей инфраструктуре.

Для этого потребуются изменения в законодательство по тарифообразованию. Но сами поставщики ресурсов возражают, что с ними проект согласован не был, а темпы роста тарифов на ЖКХ и так высокие.

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