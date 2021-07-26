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Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока-2»

10:05 26.07.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, после завершения строительства газопровода украинским властям необходимо приступить к разработке собственных ресурсов, в частности «зеленого» водорода. Политик считает, что нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Он считает, что геополитическое значение Киева будет только снижаться после начала работы «Северного потока — 2».

Также бывший грузинский лидер обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, поскольку именно на юге страны находятся основные залежи «зеленого» водорода.  Газета.Ru

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