В Хорватии начали действовать новые правила для въезда россиян
10:32 26.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В Хорватии с сегодняшнего дня действуют новые правила для въезда россиян. Теперь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус обязателен для всех.
Справку об отсутствии ковида будут требовать на въезде, в том числе от привитых и переболевших коронавирусом граждан. Ее надо получить в своей стране не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. До сегодняшнего дня россияне могли въезжать в Хорватию, предъявив сертификат о вакцинации «Спутником V», справку о перенесенной болезни либо ПЦР-тест. Новое требование коснется не только россиян, но также туристов из Великобритании и с Кипра. Власти Хорватии объяснили ужесточение правил ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. При этом для въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии сохраняется 14-дневный карантин, который может быть сокращен, если на седьмой день тест на коронавирус окажется отрицательным. Россия возобновила авиасообщение с Хорватией 10 июня. По три рейса в неделю выполняются из Москвы в Загреб и по пять — в Сплит и Дубровник.
Обязательные тесты для российских туристов ранее ввела Греция и Болгария. Эхо Москвы
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