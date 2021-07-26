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НОВОСТИ

Собянин: благодаря благоустройству сотни тысяч москвичей получат комфортное пространство рядом с домом

09:52 26.07.2021

В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства районов Люблино, Марьино и Выхино-Жулебино.

«Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году. В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников», - говорится в сообщении.

Также мэр упомянул о реализации нескольких проектов в Люблино и о благоустройстве в Марьино двух пешеходных зон.

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