Посол РФ не принимает протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп - Kyodo
11:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Японии Михаил Галузин в понедельник сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом проинформировало агентство Киодо.
"В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест]", - приводит агентство слова посла.
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