Посол РФ не принимает протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп - Kyodo

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Японии Михаил Галузин в понедельник сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом проинформировало агентство Киодо.

"В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест]", - приводит агентство слова посла.