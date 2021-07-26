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На фоне пандемии в РФ наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал - исследование

11:05 26.07.2021 Источник: РБК

На фоне пандемии на российском рынке труда наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал, выяснил сервис SuperJob (результаты исследования есть у РБК). По данным сервиса, годовой прирост количества вакансий в России (июнь 2021 к июню 2020) составил 48,2% для высшего медицинского персонала и 116,2% — для среднего и младшего медицинского персонала.

Особенно высокий спрос на медицинских работников сервис зафиксировал в июне на фоне очередного роста заболеваемости коронавирусом. В июне по сравнению с маем вакансий стало больше на 39,7% и на 16,2% — для среднего и младшего медицинского персонала. При этом предыдущие годы сезонные колебания спроса (июнь к маю) не превышали 7%, отмечает SuperJob.

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