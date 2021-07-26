На фоне пандемии в РФ наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал - исследование
11:05 26.07.2021 Источник: РБК
На фоне пандемии на российском рынке труда наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал, выяснил сервис SuperJob (результаты исследования есть у РБК). По данным сервиса, годовой прирост количества вакансий в России (июнь 2021 к июню 2020) составил 48,2% для высшего медицинского персонала и 116,2% — для среднего и младшего медицинского персонала.
Особенно высокий спрос на медицинских работников сервис зафиксировал в июне на фоне очередного роста заболеваемости коронавирусом. В июне по сравнению с маем вакансий стало больше на 39,7% и на 16,2% — для среднего и младшего медицинского персонала. При этом предыдущие годы сезонные колебания спроса (июнь к маю) не превышали 7%, отмечает SuperJob.
НОВОСТИ
- 11:38 26.07.2021
- Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани
- 11:27 26.07.2021
- В начале сентября в Москве пройдет четвертый Столыпин-форум
- 11:22 26.07.2021
- Характеристики нового российского истребителя оценил летчик-космонавт Роман Романенко
- 11:20 26.07.2021
- Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
- 11:20 26.07.2021
- В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев коронавируса
- 11:00 26.07.2021
- Посол РФ не принимает протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп - Kyodo
- 10:35 26.07.2021
- Тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет в Москве 29 и 30 июля
- 10:32 26.07.2021
- В Хорватии начали действовать новые правила для въезда россиян
- 10:05 26.07.2021
- Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока-2»
- 10:00 26.07.2021
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Магаданской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать