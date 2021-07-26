Характеристики нового российского истребителя оценил летчик-космонавт Роман Романенко
11:22 26.07.2021
|Фото Ивана Степанова
“Наличие системы искусственного интеллекта позволит снизить нагрузку на лётчика, что позитивно скажется на концентрации во время выполнения боевых задач. Не менее важно в новом истребителе и то, что электроника будет оценивать состояние аппарата в режиме реального времени. С помощью этой функции повышается эффективность обслуживания самолета и одновременно снижается стоимость”, – заметил Романенко.
Истребитель Chekmate имеет высокие летно-технические характеристики, обладает малой заметностью, разгоняется до двух скоростей звука, максимальная дальность полёта – три тысячи километров, масса боевой нагрузки – 7400 кг.
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