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НОВОСТИ

Характеристики нового российского истребителя оценил летчик-космонавт Роман Романенко

11:22 26.07.2021

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Фото Ивана Степанова
Роман Романенко, летчик-космонавт, Герой России поделился впечатлениями о представленном на авиасалоне «МАКС-2021 новом российском истребителе пятого поколения Checkmate. Он отметил, что инновации, примененные в новом Checkmate, делают его в известном смысле конструктором, позволяющим заказчику собрать нужный ему функционал.

“Наличие системы искусственного интеллекта позволит снизить нагрузку на лётчика, что позитивно скажется на концентрации во время выполнения боевых задач. Не менее важно в новом истребителе и то, что электроника будет оценивать состояние аппарата в режиме реального времени. С помощью этой функции повышается эффективность обслуживания самолета и одновременно снижается стоимость”, – заметил Романенко.

Истребитель Chekmate имеет высокие летно-технические характеристики, обладает малой заметностью, разгоняется до двух скоростей звука, максимальная дальность полёта – три тысячи километров, масса боевой нагрузки – 7400 кг.

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