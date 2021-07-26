Подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" совершил штатную посадку в Домодедово

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", следовавший рейсом Минск - Анталья, штатно сел в подмосковном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск - Анталья, совершил штатную посадку в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

В понедельник пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Минск - Анталья, из-за сработавшего датчика неисправности подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. На борту находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо сменило курс на Москву.