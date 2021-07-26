Япония протестует в связи с готовящимися стрельбами ВС РФ на Кунашире - кабмин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии 22 июля направило протест российской стороне в связи с учениями вооруженных сил РФ, которые, по словам генсека японского кабмина Кацунобу Като, готовятся на Кунашире.

"22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны", - сказал Като на регулярной пресс-конференции в понедельник.