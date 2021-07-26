Япония протестует в связи с готовящимися стрельбами ВС РФ на Кунашире - кабмин
12:32 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии 22 июля направило протест российской стороне в связи с учениями вооруженных сил РФ, которые, по словам генсека японского кабмина Кацунобу Като, готовятся на Кунашире.
"22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны", - сказал Като на регулярной пресс-конференции в понедельник.
НОВОСТИ
- 13:05 26.07.2021
- Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката, теперь они не могут общаться
- 13:00 26.07.2021
- Мишустин посещает те регионы РФ, которые считает необходимым - Песков о поездке на Итуруп
- 12:35 26.07.2021
- Значимость экологической повестки на ВЭФ-2021 отмечена Тимофеем Баженовым
- 12:20 26.07.2021
- В Москве выявили 2 629 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 26.07.2021
- Подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" совершил штатную посадку в Домодедово
- 12:00 26.07.2021
- В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:38 26.07.2021
- Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани
- 11:27 26.07.2021
- В начале сентября в Москве пройдет четвертый Столыпин-форум
- 11:22 26.07.2021
- Характеристики нового российского истребителя оценил летчик-космонавт Роман Романенко
- 11:20 26.07.2021
- Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать