Значимость экологической повестки на ВЭФ-2021 отмечена Тимофеем Баженовым

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Фото Максима Манюрова

Тележурналист и общественниксчитает стоящую на повестке Восточного экономического форума тему лесовосстановления актуальнейшей на сегодняшний день. По его мнению лесной фонд Дальнего Востока и Сибири, утраченный в результате пожаров и незаконной вырубки, требует серьезной работы с привлечением общества, промышленников, занимающихся вопросами лесозаготовки и лесопереработки, и государства.

«Тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог. Потребление энергоресурсов приводит к усилению парникового эффекта. В перспективе с отечественных компаний, получивших доступ к европейским рынкам, планируют брать деньги за нанесение ущерба окружающей среде. Гарантированный способ нейтрализовать углеродный след ― последовательное компенсационное лесовосстановление», ― высказался о проблеме Баженов.

Он предлагает ввести в практику отечественных лесозаготовителей в качестве компенсации ущерба, нанесенного производством, обязательную высадку молодых лесов на площади, достаточной для восстановления экологического равновесия. Такие меры, по мнению Баженова, способствуют не только возрождению лесного хозяйства, но и сохранят рабочие места в лесопромышленной сфере экономики регионов Российской Федерации.

Напоминаем: Восточный экономический форум состоится в первых числах сентября во Владивостоке, в одном из учебных кампусов Дальневосточного федерального университета.