Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката, теперь они не могут общаться
13:05 26.07.2021 Источник: Интерфакс
Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова - его адвоката, которому вменяется разглашение данных предварительных расследования.
"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу", - сообщил "Интерфаксу" Павлов в понедельник.
"Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон", - пояснил адвокат.
При этом, по его словам, он остается защитником Сафронова.
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