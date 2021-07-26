Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката, теперь они не могут общаться

13:05 Источник: Интерфакс

Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова - его адвоката, которому вменяется разглашение данных предварительных расследования.

"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу", - сообщил "Интерфаксу" Павлов в понедельник.

"Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон", - пояснил адвокат.

При этом, по его словам, он остается защитником Сафронова.