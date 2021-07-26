Россия рассчитывает, что ничто не будет угрожать безопасности граждан Туниса - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно следит за ситуацией в Тунисе и рассчитывает, что стабильности и безопасности граждан этой страны ничто не будет угрожать. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следим за этими новостями, которые поступают из Туниса. Конечно, мы рассчитываем на то, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - сказал он.