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Новый законопроект предусматривает изъятие загранпаспортов у должников

13:32 26.07.2021 Источник: Интерфакс

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому меняются правила выезда из страны должников.

"Инициатива, подготовленная МВД России, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", - сказал "Интерфаксу" в понедельник председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", - пояснил юрист.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести эту информацию до человека.

"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - отметил Груздев.

Кроме того, законопроект устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, сказал Груздев.

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