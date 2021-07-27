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НОВОСТИ

Новосибирская область получила новые беспилотники для борьбы с пожарами

08:20 27.07.2021 Источник: REGNUM

В Новосибирскую область для борьбы с лесными пожарами поступили новые беспилотники, противопожарные ранцы и культиваторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В 2021 году новосибирское минприроды в рамках нацпроекта «Экология» запланировало приобрести 236 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. 112 единиц уже поступило в регион. До конца года планируется закупка гусеничных и колесных тракторов, мотовездеходов, пожарных автоцистерн и так далее.

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