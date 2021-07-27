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НОВОСТИ

В РФ могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже

13:20 27.07.2021 Источник: Известия

В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Об этом сказано в доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»).

Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30–40% в зданиях с наивысшим классом, при этом стоимость таких квартир может быть больше, отметили эксперты.

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