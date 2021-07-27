Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник провело успешное испытание метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Об этом во вторник объявила JAXA.

Отмечается, что успешный запуск ракеты был осуществлен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Разрабатываемый японским агентством двигатель генерирует ударную волну за счет сожжения метана и кислорода. В случае успешного завершения разработки применение этой технологии позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет.