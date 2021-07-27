Кенийцы подали иск против армии Великобритании

14:32 Источник: Газета.Ru

Группа лоббистов и почти тысяча местных жителей кенийского города Наньюки подали иск против армии Великобритании из-за разрушительного пожара, который произошел в заповеднике во время британских военных учений. Об этом сообщает «Би-би-си».

В марте учения британцев завершились масштабным пожаром в кенийском заповеднике — профильные службы долго не могли справиться с огнем. Официальная причина пожара не разглашается. За месяц до этого в восьми километрах от Наньюки состоялось торжественное открытие новой штаб-квартиры и учебного центра на британской авиабазе.

По данным телерадиокомпании, местные жители утверждают, что масштабы пожара в заповеднике были беспрецедентными — по их словам, он длился не менее четырех дней. Также они утверждают, что «пахло жареным», хотя Служба охраны дикой природы опровергла утверждения о том, что погибло несколько крупных животных, в том числе пять слонов.

В иске авторы озвучивают несколько жалоб — их право на чистую и здоровую окружающую среду было нарушено, так же как и военные стандарты безопасного проведения тренировок. Кроме того, дикие животные, спасаясь от шума учений и пожара, вторглись в дома и уничтожили посевы. Они хотят, чтобы британская армия и природоохранные органы несли ответственность за нанесенный ущерб.

Представитель британской стороны заявил, что армия провела собственное внутреннее расследование пожара, но, поскольку «это часть продолжающегося судебного дела, было бы неуместно комментировать ситуацию».

Заповедник Лоллдайга Хилз — около 20 тыс. га холмистых зарослей на фоне покрытой льдом горы Кения. Газета.Ru