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НОВОСТИ

Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ с профессиональным праздником

14:58 27.07.2021

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила работников Многофункциональных центров с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 июля. Отдельно ею отмечена важная работа сотрудников МФЦ в сложных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня я хочу поздравить работников МФЦ с профессиональным праздником и поблагодарить от лица москвичей. Именно вы ежедневно помогаете нам получить самые важные государственные услуги. Именно вы придете на помощь даже в самой нестандартной ситуации, причем не только на рабочем месте, но и в обычной жизни», — говорит заммэра.

Говоря о МФЦ, сменившим многочисленные приемные различных организаций и органов власти, Ракова подчеркнула их удобство и доступность для жителей столицы, которым больше не нужно простаивать в очередях или терять время в общественном транспорте, добираясь до цели.

Отдельно она остановилась на помощи медикам во время пандемии. Сотрудниками центров была на себя взята административная работа, позволившая разгрузить медперсонал, также они работают в пунктах вакцинации столицы.

«Вы — пример неравнодушия, ответственности и искренней заботы о людях», — сказала в заключение Анастасия Ракова.

Напоминаем: десять лет назад 27 июля начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», эта дата теперь является для работников центра госуслуг профессиональным праздником.

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