Занятия спортом должны быть доступны каждому - уверен Роман Романенко

18:30

Фото Ивана Степанова

, летчик-космонавт, депутат Государственной думы, проинспектировал обустройство спортивных площадок, строящиеся в московском Ясенево по ул. Голубинской между домами 7к5 и 9.

«Это пространство должно стать не просто набором дворовых спортивных площадок, а функционировать как бесплатный спортивный комплекс для всех жителей Ясенева и гостей района. Мы договорились со специалистами центра спорта и досуга «Атлант» проводить здесь свободные тренировки для горожан всех возрастов», – рассказал Романенко в ходе встречи с журналистами.

Комплексное обустройство включает в себя не только спортивные площадки и реконструкцию футбольного поля, но и детские площадки, дорожки и зеленые зоны. В комплекс войдут теннисный корт, хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для гимнастических тренажеров и площадка для занятий фитнесом. «Кроме того, будет организован бесплатный пункт проката спортивного инвентаря. Спорт – это, в первую очередь, здоровье наших граждан, поэтому он должен быть доступен каждому!», — заявил парламентарий.

Роман Романенко намерен лично проследить за ходом работы, он каждый день бывает на стройплощадке и общается с подрядчиком и жителями. Работы по благоустройству по плану должны быть закончены к середине августа.