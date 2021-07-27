Занятия спортом должны быть доступны каждому - уверен Роман Романенко
18:30 27.07.2021
|Фото Ивана Степанова
«Это пространство должно стать не просто набором дворовых спортивных площадок, а функционировать как бесплатный спортивный комплекс для всех жителей Ясенева и гостей района. Мы договорились со специалистами центра спорта и досуга «Атлант» проводить здесь свободные тренировки для горожан всех возрастов», – рассказал Романенко в ходе встречи с журналистами.
Комплексное обустройство включает в себя не только спортивные площадки и реконструкцию футбольного поля, но и детские площадки, дорожки и зеленые зоны. В комплекс войдут теннисный корт, хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для гимнастических тренажеров и площадка для занятий фитнесом. «Кроме того, будет организован бесплатный пункт проката спортивного инвентаря. Спорт – это, в первую очередь, здоровье наших граждан, поэтому он должен быть доступен каждому!», — заявил парламентарий.
Роман Романенко намерен лично проследить за ходом работы, он каждый день бывает на стройплощадке и общается с подрядчиком и жителями. Работы по благоустройству по плану должны быть закончены к середине августа.
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