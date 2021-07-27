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Федор Конюхов успешно завершил путешествие на дрейфующей льдине на Северный полюс

19:20 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс. Он провел около 250 часов на дрейфующей льдине и написал семь художественных этюдов, сообщили ТАСС в экспедиционном штабе путешественника во вторник.

"Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу. Это историческое событие! Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную (15 кв. километров, толщина 1-1.5 метра), полярный медведь к дрейфующей станции не подходил - это была одна из самых серьезных угроз", - говорится в сообщении.

Период дрейфа одиночной станции составил 249 часов 25 минут. Самочувствие Конюхова после путешествия отличное.

Во время экспедиции Конюхову удалось написать несколько художественных работ. "За время дрейфа Федор написал семь этюдов, один из которых подарил президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву", - сообщают в штабе путешественника.

Это шестое путешествие Конюхова на Северный полюс. Свое первое путешествие он совершил в 1988 году. 11 июля из Мурманска вышла первая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions на атомном ледоколе "50 лет Победы". На борту находились 124 участника, включая Конюхова.

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