В Чечне заявили, что в республике достигнут коллективный иммунитет к COVID-19

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чеченская Республика достигла коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%, вакцинировав 568 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано", - отметил Сулейманов.

По его словам, в настоящее время в республике количество пациентов с коронавирусом уменьшилось в два раза. "Конечно, сложился иммунологический пояс, но тем не менее эпизодические заболевания у оставшейся непривитой части возможны, поэтому мы призываем вакцинироваться и поднимать степень защиты. 60% охват населения позволяет нам рассчитывать на уменьшение количества пациентов в медицинских учреждениях. Нам хотелось хотя бы смертность свести к нулю, а это возможно только после вакцинации всего населения", - сказал глава ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население республики от коронавируса, не ограничиваясь 60%.