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Кто входит в топ эффективных менеджеров-застройщиков России в 2021 году

19:57 27.07.2021

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Иллюстрация Дарьи Перовой
Несмотря на последствия пандемии, пошатнувшей всю мировую экономику, рынок недвижимости продолжает уверенно расти. Во многом тому поспособствовала и программа льготной ипотеки, и всплеск жилищного строительства в стране.

В таких условиях девелоперам необходимо не только чутко улавливать имеющийся уровень спроса, но и обеспечивать предложение. В таком ключе постепенный рост показателей по введенному в эксплуатацию жилью выглядит вполне рациональным следствием грамотной реакции девелоперов на колебания рынка. Впрочем, достижение подобных результатов не обосновывается одной лишь спецификой отрасли. Очевидно, что строительство – такой же бизнес, и успеха в нем добиваются самые расчетливые и дальновидные руководители. Многие не верили, что несмотря на постоянный рост цен спрос сохранится на высоком уровне и проиграли.

Анализируя движение компаний в рейтинге эффективных менеджеров России в постпандемийный год, основанном на объемах ввода жилья в первое полугодие 2021 года, можно составить определенные выводы о руководителях застройщиков. Те, кто сейчас находятся «на вершине», смогли не только уловить ситуацию на рынке, но и извлечь из нее пользу. Судя по результатам, ГК «ПИК» Сергея Гордеева отлично справилась с пандемией, введя практически полмиллиона квадратных метров. Уже не первый месяц ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, занимающая 2-е место в рейтинге, отстает от ПИК по объемам сданного жилья почти в два раза. При этом разница между ГК «Гранель» и ближайшим конкурентом с третьего места – ГК ФСК Владимира Воронина – составляет всего 11 тыс. кв. м, что не выглядит значительным разрывом.

Самые высокие темпы роста показывает московский застройщик ГК МИЦ, возглавляемый Андреем Рябинским. Фирма существует с 1999 года года и прошла путь от сугубо риэлтерской деятельности до одного из самых надежных российских девелоперов по версии Forbes. Удастся ли компании закрепить полученный результат и продолжить движение в том же направлении – покажет время, но объективных предпосылок для «разворота» на данный момент нет.

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