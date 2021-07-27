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НОВОСТИ

Число страдающих старческой деменцией утроится к 2050 г. из-за старения населения - ученые

20:40 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный коллектив нейрофизиологов пришел к выводу, что число носителей разных форм старческого слабоумия вырастет примерно в три раза к середине текущего столетия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Ассоциации изучения болезни Альцгеймера (AA).

"Частота развития деменции несколько снизилась в последние годы благодаря улучшению доступа к образованию и популяризации здорового образа жизни, однако число носителей старческого слабоумия продолжает расти из-за старения населения планеты. Вдобавок риск развития деменции повышается из-за эпидемии ожирения и диабета", - заявила директор по науке АА Мария Каррилло, чьи слова приводит пресс-служба ассоциации.

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера и прочие формы старческого слабоумия поражают сегодня примерно 50 миллионов людей по всей Земле, а к 2030 году их число может вырасти до отметки в 75 миллионов. Наряду с инфарктами и инсультами подобные проблемы давно стали одной из главных причин смерти людей в странах первого мира.

Ученые подготовили новые прогнозы по тому, как будет меняться число носителей старческого слабоумия в ближайшие 30 лет. Для этого они воспользовались данными, которые их коллеги получают в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD). Он представляет собой один из самых масштабных инициатив по мониторингу состояния здоровья человечества, который постоянно ведется ВОЗ, американским Институтом изучения метрики здоровья в Сиэтле и фондом Билла и Мелинды Гейтс.

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