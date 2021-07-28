В результате взрыва газа в Барнауле пострадали два человека
09:05 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле выросло до двух, один из них ребенок. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.
"Сегодня, 28 июля, около 09:00 (05:00 мск) в многоквартирном доме по ул. Молодежной, 37, произошел хлопок бытового газа. Взрыв случился в 3-м подъезде дома № 37, квартира № 78. Есть двое пострадавших - пожилая женщина и девочка, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, по уточненным данным, в здании обрушилась межкомнатная стена, выбиты окна в квартире, поврежден балкон. Пожара при хлопке не возникло. Жильцы подъезда, где находится пострадавшая квартира, эвакуированы.
На месте происшествия работают глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев. Проводится обследование здания.
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