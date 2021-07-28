Суд Эквадора лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства республики

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор. Об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация Эй-би-си со ссылкой на МИД Эквадора.

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля. "[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует Эй-би-си заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа, однако, отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции. "Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства", - сообщил он.