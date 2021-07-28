Милош Земан одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Чехии одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице. Он предусматривает выплату пострадавшим из-за инцидента населённым пунктам и их жителям около 660 млн крон (около 26 млн евро).

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек. По его словам, Прага будет требовать выплаты от истинных виновников взрывов.

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента республики.

28 июня Прага потребовала от РФ компенсации ущерба на сумму 25,5 млн евро в связи со взрывами на складах во Врбетице. 22 июля официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала ситуацию «абсурдной и диковатой». По её словам, Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате компенсаций.

Отношения между странами резко обострились в апреле. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году. В итоге Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. Говорит Москва