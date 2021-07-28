Макрон заявил о долге нации перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний
10:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нация в долгу перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний, проводимых в период с 1966 по 1996 год в Тихом океане. Соответствующее заявление он сделал в среду по парижскому времени, выступая в городе Папеэте на острове Таити.
"Эти [ядерные] испытания <...> проводились также во Французской Полинезии, - отметил он. - Я хочу сказать, что нация в долгу перед Французской Полинезией". По его словам, "невозможно сказать, что эти испытания были чистыми, особенно в период между 1966 и 1974 годами".
"Со всей открытостью я хочу также сказать, что военные, которые проводили испытания, не обманывали вас, они подвергли себя тем же рискам, - продолжил президент. - Не было лжи, но риски были не до конца изучены, в том числе военными". Макрон подчеркнул важность выплаты компенсаций всем, кто пострадал от этих испытаний. По его словам, множество дел о компенсациях находятся на рассмотрении, и "этот процесс необходимо ускорить".
Французский лидер также заявил, что государство намерено инвестировать в экономические проекты Французской Полинезии, в том числе в развитие авиакомпании Air Tahiti Nui.
НОВОСТИ
- 21:20 27.07.2021
- США перехватили в 2020 году у Аляски рекордное количество самолетов РФ - замначштаба ВВС
- 13:30 27.07.2021
- Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
- 17:32 26.07.2021
- Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
- 11:20 26.07.2021
- Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
- 17:30 24.07.2021
- Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
- 14:00 24.07.2021
- Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
- 22:10 23.07.2021
- Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
- 14:12 23.07.2021
- На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
- 11:32 23.07.2021
- Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
- 21:20 22.07.2021
- ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать