Токио второй день подряд обновит антирекорд по приросту числа заражений коронавирусом - ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Токио, где проходят Олимпийские игры, превысит 3 000. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Таким образом, японская столица второй день подряд обновит антирекорд суточного прироста новых случаев инфицирования за все время пандемии. Во вторник суточный прирост составил 2 848 новых случаев. Ожидается, что токийская администрация обнародует официальную статистику в ближайшее время.