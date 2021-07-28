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Власти Китая подтвердили встречу представителя "Талибана" с главой МИД КНР Ван И

11:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай", - сообщил он на брифинге.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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