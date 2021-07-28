В Токио вновь обновлен суточный антирекорд заражений коронавирусом
11:20 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 3 177 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в среду токийской администрацией.
Предыдущий максимум был зафиксирован во вторник - 2 848 случаев.
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