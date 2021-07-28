Помощники Байдена могли бы точнее подготовить данные об экономике РФ, считает Песков
15:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощники президента США Джо Байдена могли бы предоставить ему корректные сведения об экономике РФ и доложить, что доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2020 году составляла лишь 15,2%. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Наверное, помощникам стоило подготовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2020 году составляла 15,2%. А в 2017 году эта доля составляла 16,9%, считайте 17%. А нефтегазовые доходы в бюджете, в 2010 году они были 46%, а в 2020 - 28%. Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США", - сказал Песков, комментируя заявление Байдена о том, что у РФ якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазового сектора.
НОВОСТИ
- 15:32 28.07.2021
- РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков
- 15:12 28.07.2021
- КПРФ организует свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков
- 14:32 28.07.2021
- В Северной Осетии осудили 10 полицейских по делу о смерти задержанного в отделе полиции
- 14:12 28.07.2021
- Зеленский призвал "дальних родственников" не посягать на наследие Киевской Руси
- 14:00 28.07.2021
- Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса - глава Минздрава ФРГ
- 13:52 28.07.2021
- Нужно активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией - Евгений Попов
- 13:32 28.07.2021
- В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений коронавирусом - ТВ
- 13:20 28.07.2021
- Пуск газа по "Северному потоку - 2" возможен уже в этом году - глава OMV
- 13:05 28.07.2021
- Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
- 13:00 28.07.2021
- Экономика РФ в июне 2021 г. превысила доковидный уровень на 0,1% - глава Минэкономразвития
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать