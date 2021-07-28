Помощники Байдена могли бы точнее подготовить данные об экономике РФ, считает Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощники президента США Джо Байдена могли бы предоставить ему корректные сведения об экономике РФ и доложить, что доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2020 году составляла лишь 15,2%. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Наверное, помощникам стоило подготовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2020 году составляла 15,2%. А в 2017 году эта доля составляла 16,9%, считайте 17%. А нефтегазовые доходы в бюджете, в 2010 году они были 46%, а в 2020 - 28%. Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США", - сказал Песков, комментируя заявление Байдена о том, что у РФ якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазового сектора.