КПРФ организует свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КПРФ планирует организовать во всех 225 одномандатных округах свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы договорились и организуем во всех 225 одномандатных округах свои центры наблюдения КПРФ за видеотрансляцией с избирательных участков. Особенно [обратим внимание на] ночные видеотрансляции, когда могут быть манипуляции и подтасовки", - сказал он на пресс-конференции в среду.

В Москве, по его словам, коммунисты планируют в конце августа открыть под эту задачу федеральный центр.

Позднее Афонин пояснил ТАСС, что, согласно инструкции ЦИК, "кандидаты и политические партии имеют право на видеонаблюдение: кандидаты в рамках своего округа, политическая партия в рамках всей страны". "Есть округ, есть окружной штаб, мы там, исходя из нашего и дополнительного оборудования, организуем трехдневную систему видеонаблюдения. Берем наших добровольцев, в основном это молодежь, они садятся и будут все три дня наблюдать", - добавил он.

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. В свою очередь председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поясняла, что "у каждой партии будет код доступа, и не один: на федеральном уровне и в каждом регионе".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.