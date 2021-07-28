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РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков

15:32 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию беспокоит факт работы на ее территории спецслужб США, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит", - сказал представитель Кремля. "Это было испокон веков, и это не прекращается", - констатировал он.

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