РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию беспокоит факт работы на ее территории спецслужб США, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит", - сказал представитель Кремля. "Это было испокон веков, и это не прекращается", - констатировал он.