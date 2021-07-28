0
0
130
НОВОСТИ

США были в курсе шпионской программы "Пегас" с самого начала - СМИ

16:12 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США были с самого начала в курсе целей программы электронного шпионажа "Пегас" (Pegasus) израильской группы NSO Group и круга ее клиентов. Об этом сообщил в среду парижский еженедельник "Канар аншене" (Le Canard enchan) со ссылкой на источники во французской разведке - Главном управлении внешней безопасности.

"Создание и развитие в Израиле программы Pegasus всегда интересовало Соединенные Штаты, - указало издание. - Они располагали частичной или полной информацией о ней".

Так, в 2014 году, спустя год после поставки программного обеспечения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), было подписано "соглашение о взаимопонимании" между ведомствами электронной разведки - Центральной службой безопасности США (Central Security Services) и израильским "Подразделением 8200" (ISNU - Israeli Sigint National Unit). Документ устанавливал, что американские технологии "телефонного вторжения" в случае их предоставления израильской стороне должны использоваться в соответствии с законами США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 28.07.2021
В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину
0
42
17:02 28.07.2021
Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
0
57
17:00 28.07.2021
Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков
0
65
16:32 28.07.2021
Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами
0
99
16:27 28.07.2021
В Москве необходимо создать специальные экологические карты округов – Нифантьев
0
107
16:05 28.07.2021
Основа комфортной жизни - умное озеленение города, считает Олег Леонов
0
143
16:00 28.07.2021
Путин поручил досрочно, с 2 августа, начать единовременны выплаты на школьников
0
155
15:32 28.07.2021
РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков
0
181
15:12 28.07.2021
КПРФ организует свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков
0
208
15:00 28.07.2021
Помощники Байдена могли бы точнее подготовить данные об экономике РФ, считает Песков
0
235

Возврат к списку