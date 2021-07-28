США были в курсе шпионской программы "Пегас" с самого начала - СМИ
16:12 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США были с самого начала в курсе целей программы электронного шпионажа "Пегас" (Pegasus) израильской группы NSO Group и круга ее клиентов. Об этом сообщил в среду парижский еженедельник "Канар аншене" (Le Canard enchan) со ссылкой на источники во французской разведке - Главном управлении внешней безопасности.
"Создание и развитие в Израиле программы Pegasus всегда интересовало Соединенные Штаты, - указало издание. - Они располагали частичной или полной информацией о ней".
Так, в 2014 году, спустя год после поставки программного обеспечения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), было подписано "соглашение о взаимопонимании" между ведомствами электронной разведки - Центральной службой безопасности США (Central Security Services) и израильским "Подразделением 8200" (ISNU - Israeli Sigint National Unit). Документ устанавливал, что американские технологии "телефонного вторжения" в случае их предоставления израильской стороне должны использоваться в соответствии с законами США.
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