0
0
126
НОВОСТИ

Основа комфортной жизни - умное озеленение города, считает Олег Леонов

16:05 28.07.2021

лео.jpg
Фото Александра Иванова
Куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов и директор Ботанического сада МГУ “Аптекарский огород” Алексей Ретеюм рассмотрели перспективы и особенности высадки новых растений в каждом районе столицы.

"При озеленении города важно учитывать мнение экспертов и ориентироваться на лучшие современные практики. Москве необходимо «умное озеленение». Нужна своя программа для каждого района с учетом его специфики, а главное – мнения жителей. Пусть эксперты разрабатывают варианты, а жители голосуют за те, что им больше нравятся", — говорит Евгений Леонов

Алексей Ретеюм, со своей стороны, обратил внимание на необходимость разнообразить ассортимент растений, использующихся в оформлении зеленых зон, парков и скверов Москвы. Он отметил, что в озеленении необходимо использовать сорта и породы, устойчивые к агрессивной среде большого города, такие как: сирень, орех, альбицию и дубы, создающие, к тому же, прекрасные ландшафтные композиции.

“Аптекарский огород” Ботанического сада Московского Государственного Университета - самый первый ботанический сад России, основанный в 1706 году Петром Первым, специалисты Ботанического сада имеют огромный опыт выращивания трав, деревьев и кустарников в агрессивной городской среде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 28.07.2021
В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину
0
42
17:02 28.07.2021
Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
0
57
17:00 28.07.2021
Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков
0
65
16:32 28.07.2021
Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами
0
99
16:27 28.07.2021
В Москве необходимо создать специальные экологические карты округов – Нифантьев
0
107
16:12 28.07.2021
США были в курсе шпионской программы "Пегас" с самого начала - СМИ
0
148
16:00 28.07.2021
Путин поручил досрочно, с 2 августа, начать единовременны выплаты на школьников
0
155
15:32 28.07.2021
РФ беспокоит работа американских спецслужб на ее территории - Песков
0
181
15:12 28.07.2021
КПРФ организует свои центры наблюдения за видеотрансляцией с избирательных участков
0
208
15:00 28.07.2021
Помощники Байдена могли бы точнее подготовить данные об экономике РФ, считает Песков
0
235

Возврат к списку