Основа комфортной жизни - умное озеленение города, считает Олег Леонов

16:05

Фото Александра Иванова

Куратор проектов «ЛизаАлерт»и директор Ботанического сада МГУ “Аптекарский огород”рассмотрели перспективы и особенности высадки новых растений в каждом районе столицы.

"При озеленении города важно учитывать мнение экспертов и ориентироваться на лучшие современные практики. Москве необходимо «умное озеленение». Нужна своя программа для каждого района с учетом его специфики, а главное – мнения жителей. Пусть эксперты разрабатывают варианты, а жители голосуют за те, что им больше нравятся", — говорит Евгений Леонов

Алексей Ретеюм, со своей стороны, обратил внимание на необходимость разнообразить ассортимент растений, использующихся в оформлении зеленых зон, парков и скверов Москвы. Он отметил, что в озеленении необходимо использовать сорта и породы, устойчивые к агрессивной среде большого города, такие как: сирень, орех, альбицию и дубы, создающие, к тому же, прекрасные ландшафтные композиции.

“Аптекарский огород” Ботанического сада Московского Государственного Университета - самый первый ботанический сад России, основанный в 1706 году Петром Первым, специалисты Ботанического сада имеют огромный опыт выращивания трав, деревьев и кустарников в агрессивной городской среде.