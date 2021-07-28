Основа комфортной жизни - умное озеленение города, считает Олег Леонов
16:05 28.07.2021
|Фото Александра Иванова
"При озеленении города важно учитывать мнение экспертов и ориентироваться на лучшие современные практики. Москве необходимо «умное озеленение». Нужна своя программа для каждого района с учетом его специфики, а главное – мнения жителей. Пусть эксперты разрабатывают варианты, а жители голосуют за те, что им больше нравятся", — говорит Евгений Леонов
Алексей Ретеюм, со своей стороны, обратил внимание на необходимость разнообразить ассортимент растений, использующихся в оформлении зеленых зон, парков и скверов Москвы. Он отметил, что в озеленении необходимо использовать сорта и породы, устойчивые к агрессивной среде большого города, такие как: сирень, орех, альбицию и дубы, создающие, к тому же, прекрасные ландшафтные композиции.
“Аптекарский огород” Ботанического сада Московского Государственного Университета - самый первый ботанический сад России, основанный в 1706 году Петром Первым, специалисты Ботанического сада имеют огромный опыт выращивания трав, деревьев и кустарников в агрессивной городской среде.
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