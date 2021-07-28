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Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами

16:32 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в сентябре представителям национальных парламентов и межпарламентских организаций, включая ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Об этом в среду сообщается на думском сайте.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин от имени Государственной думы пригласил представителей национальных парламентов стран для участия в наблюдении за выборами 17-19 сентября", - говорится в сообщении.

Приглашения также направлены ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

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