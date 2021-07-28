Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле с сожалением констатируют, что США пока остаются не партнерами, а оппонентами России. При этом там назвали отрадным то, что страны перешли от "только пикирования" к "переговорам с пикированием".

"Вряд ли [США] можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, отрадным пока является лишь тот факт, что РФ и США "от [только] пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".