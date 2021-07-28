Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
17:02 28.07.2021
Сбером проведена серия отраслевых ESG риск-саммитов для корпоративных клиентов, представителей власти, рейтинговых агентств и сотрудников, в целом прошло шесть встреч, посвященных электроэнергетике, металлургии, сельскому хозяйству, угольной, нефтегазовой и химической промышленности. В самом первом заседании, предваряющем тематические саммиты, приняли участие представители Центрального Банка, Сбербанка и научного сообщества.
В связи с новыми условиями соблюдение принципов ESG оказывает влияние на ведение бизнеса во многих отраслях, поэтому компании, проводящие анализ своих рисков и возможностей в области ESG-факторов, более конкурентоспособны, им проще получать банковское финансирование и экспортировать свою продукцию. Сбербанк поддерживает компании, учитывая их усилия по трансформации при принятии решений о кредитовании проектов.
На саммите также обсуждались проблемы адаптации к новым требованиям и эффективное управление ESG-рисками.
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