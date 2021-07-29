В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили петроглифы Карелии
10:00 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Петроглифы Карелии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение организация приняла на своей 44-й сессии, которая проходит в онлайн-формате.
Петроглифы (то есть наскальная роспись) в районе Онежского озера и Белого моря – это два комплекса первобытного искусства на расстоянии около 300 км друг от друга, одни из крупнейших в мире среди собраний подобного рода. Эхо Москвы
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