В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили петроглифы Карелии

10:00 Источник: Эхо Москвы

Петроглифы Карелии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение организация приняла на своей 44-й сессии, которая проходит в онлайн-формате.

Петроглифы (то есть наскальная роспись) в районе Онежского озера и Белого моря – это два комплекса первобытного искусства на расстоянии около 300 км друг от друга, одни из крупнейших в мире среди собраний подобного рода. Эхо Москвы