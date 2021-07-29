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Россия официально обратилась в Оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста Даниилу Медведеву

10:20 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия официально обратилась в Оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву. Это подтвердил пресс-атташе российской делегации Константин Выборнов. В среду Даниил Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады. Поводом стал вопрос, не считает ли он, что россияне из-за допингового скандала выступают «с клеймом мошенников».

Российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе без флага страны и гимна.  Эхо Москвы

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