Россия официально обратилась в Оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста Даниилу Медведеву

10:20 Источник: Эхо Москвы

Россия официально обратилась в Оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста к теннисисту Даниилу Медведеву. Это подтвердил пресс-атташе российской делегации Константин Выборнов. В среду Даниил Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады. Поводом стал вопрос, не считает ли он, что россияне из-за допингового скандала выступают «с клеймом мошенников».

Российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе без флага страны и гимна. Эхо Москвы