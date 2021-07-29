Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 8,2 у побережья Аляски

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил о возможном цунами после землетрясения у побережья американского штата Аляска.

По его данным, цунами может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Как уточнила Геологическая служба США, магнитуда землетрясения составила 8,2.