Владимир Машков: Народная программа «ЕР» должна защитить культуру страны

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«Народная программа, над составлением которой сегодня работает «Единая Россия», должна включать также пункт о защите культуры», - отметил артист и режиссер Владимир Машков, комментируя указ президента об утверждении Стратегии национальной безопасности России на встрече со студентами в Штабе общественной поддержки ЕР.

Режиссер коснулся вопросов культуры и исторической памяти, особенно выделенных в Стратегии, упомянул ряд уже работающих в столице программ по дополнительному образованию и развитию детей. В рамках программы Сергея Собянина “Лучший город Земли” предусмотрены планы развития сети творческого образования, состоящих из сорока пяти высших учебных заведений худ. профиля и ста пятидесяти колледжей и детских школ искусств.

«Однако Москва - это не вся Россия. Поэтому важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно Стратегии национальной безопасности», — отметил артист Машков.

Также он напомнил, о том, что все предложения, озвученные участниками встречи, будут направлены для включения в народную программу «Единой России».

Направить свои идеи в народную программу может каждый житель - для этого достаточно передать их в штаб общественной поддержки на ул. Покровка, д. 47 либо заполнить анкету на сайте np.er.ru.(https://np.er.ru/)