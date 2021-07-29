0
0
120
НОВОСТИ

Владимир Машков: Народная программа «ЕР» должна защитить культуру страны

10:42 29.07.2021

«Народная программа, над составлением которой сегодня работает «Единая Россия», должна включать также пункт о защите культуры», - отметил артист и режиссер Владимир Машков, комментируя указ президента об утверждении Стратегии национальной безопасности России на встрече со студентами в Штабе общественной поддержки ЕР.

Режиссер коснулся вопросов культуры и исторической памяти, особенно выделенных в Стратегии, упомянул ряд уже работающих в столице программ по дополнительному образованию и развитию детей. В рамках программы Сергея Собянина “Лучший город Земли” предусмотрены планы развития сети творческого образования, состоящих из сорока пяти высших учебных заведений худ. профиля и ста пятидесяти колледжей и детских школ искусств.

«Однако Москва - это не вся Россия. Поэтому важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно Стратегии национальной безопасности», — отметил артист Машков.

Также он напомнил, о том, что все предложения, озвученные участниками встречи, будут направлены для включения в народную программу «Единой России».

Направить свои идеи в народную программу может каждый житель - для этого достаточно передать их в штаб общественной поддержки на ул. Покровка, д. 47 либо заполнить анкету на сайте np.er.ru.(https://np.er.ru/)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 28.07.2021
Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
0
238
21:20 27.07.2021
США перехватили в 2020 году у Аляски рекордное количество самолетов РФ - замначштаба ВВС
0
372
13:30 27.07.2021
Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
0
423
17:32 26.07.2021
Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
0
557
11:20 26.07.2021
Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
0
606
17:30 24.07.2021
Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
0
940
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
1049
22:10 23.07.2021
Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
0
1069
14:12 23.07.2021
На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
0
1104
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
1138

Возврат к списку