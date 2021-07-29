Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве

10:52

Сергей Собянин поддержал инициативу кандидата в депутаты Государственной думы от “Единой России” Артема Метелева, предложившего создать окружные и районные добровольческие центры. Об этом сообщается в блоге на персональном сайте Собянина, там же размещены видеоматериалы обсуждения этого вопроса кандидатами в депутаты Госдумы от ЕР.

«Кандидат в депутаты Государственной думы Артем Метелев предлагает создать сеть окружных и районных «доброцентров» - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом. Правильная и полезная идея, которую мы обязательно реализуем», — отмечается в посте.

