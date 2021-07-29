Ситуация на границе Армении с Азербайджаном не успокаивается - Пашинян

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вдоль армяно- азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Об этом на заседании правительства в четверг заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

"Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации", - сказал Пашинян.