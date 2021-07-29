Власти США заподозрили в занижении статистики о коронавирусе среди детей-мигрантов
11:05 29.07.2021 Источник: Газета.Ru
Два человека обвинили Министерство здравоохранения и социальных служб США в том, что оно занизило данные об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей-мигрантов, находящихся в федеральном учреждении в Техасе. Об этом сообщает Daily Mail.
Директор Федеральной службы посредничества и примирения Артур Перлстайн и адвокат-советник Управления социального обеспечения Лорен Рейнхольд направили жалобу в четыре комитета конгресса и правительственные органы.
Они считают, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в специальном лагере на военной базе Форт Блисс в Эль-Пасо, штат Техас. Речь о периоде с апреля по июнь текущего года.
Из отчета следует, что из-за тяжелых случаев коронавируса около сотни детей заразились, находясь в тесных условиях. В результате заболели также сотрудники учреждения, утверждают авторы обращения.
«Были приложены все усилия, чтобы преуменьшить степень заражения COVID-19 на месте, и сведения о вспышке намеренно держались в секрете», — уверены Перлстайн и Рейнхольд.
Еще упоминаются проблемы, касающиеся плохой медицинской помощи, оказываемой содержащимся там детям.
Ранее сообщалось, что США увеличили лимит на прием беженцев. Газета.Ru
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